Edeka-Bau ist auf der Zielgeraden: Baustellenfest für die Bad Sobernheimer im August

Viktor Strese fiebert der Einweihung seines E-Centers an der Westtangente am 29. August entgegen. 30.000 Artikel sind gelistet, die Verkaufsfläche ist mit 3403 Quadratmetern für hiesige Verhältnisse fast riesig. Zuvor ist die Öffentlichkeit am 3. August ab 13 Uhr zum Baustellenfest eingeladen. Foto: Bernd Hey