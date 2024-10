Plus Rüdesheim Edeka in Rüdesheim eröffnet: Konkurrenz in direkter Nähe Von Cordula Kabasch i Im neuen Edeka-Markt in Rüdesheim setzt Kaufmann Sascha Karch auf regionale Produkte. Der Supermarkt ist einer von Fünfen, die dort im Umkreis von kaum 100 Metern zu finden sind. Foto: Cordula Kabasch Über mangelnde Konkurrenz kann sich Kaufmann Sascha Karch nicht beschweren: Aldi, Rewe, Netto und bald auch Lidl sind seine direkten Nachbarn. Trotzdem ist er sich sicher, dass „Edeka Karch“ auf dem Kellereigelände in Rüdesheim laufen wird. „Die Resonanz ist jetzt schon gut“, sagt er. Dabei eröffnet Edeka dort erst am Donnerstag, 10. Oktober. Lesezeit: 3 Minuten

Rüdesheim wird damit zum Nahversorgungszentrum Nummer eins in der westlichen Nahe-Region. Schließlich sind in Kürze drei Discounter und zwei Supermärkte an zentraler Lage der Nahestraße/Industriestraße mit einer hohen Frequenz an Durchgangsverkehr zu finden. Letzteres ist wohl auch der Grund für das hohe Interesse des Lebensmitteleinzelhandels. Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt ...