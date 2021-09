Durchs Ellerbach- und Gräfenbachtal: Raderlebnistag trotz Corona in gewohnter Form

„Wir sind alle froh, dass wir trotz der Corona-Pandemie den Raderlebnistag in gewohnter Form durchführen können”, betonte Bürgermeister Markus Lüttger bei der offiziellen Eröffnung der traditionellen Veranstaltung der Verbandsgemeinde Rüdesheim am Sonntag am Bürgerhaus in Dalberg. Besonders dankte er seiner Mitarbeiterin Sofia Mauer „für die tolle Organisation“ und den rund 60 ehrenamtlichen Helfern entlang der Strecke. Lüttger begrüßte Ortsbürgermeister Dirk Ballhorn und den Ersten Beigeordneten der Gemeinde Torsten Friedrich ebenso wie Bundesministerin Julia Klöckner und Landrätin Bettina Dickes. Beiden empfahl er schmunzelnd: „Fahrt nit so nah sesamme, damit ihr nit widder hienfallt”.