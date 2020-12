Kreis Bad Kreuznach

Eines muss man ihnen lassen, den Abgeordneten von SPD und CDU: Sie kümmern sich. Sei es um Künstler, Touristiker oder Vereine. Zwar kriegen die Parlamentarier dann auch mal einen ab, weil nicht alles so schnell, so reibungslos, so unbürokratisch läuft. Doch in der Telefonrunde von MdL Markus Stein (SPD, Winterbach) mit Vertretern von 16 um finanzielle Unterstützung bittenden Vereinen, denen die Einnahmen wegen ihrer gesperrten Heime und Gaststätten weggebrochen sind, überwogen die Fragen nach dem, was wann und wie geht. Und nicht nach dem, was nicht geht.