Drogen statt Joghurt im Becher

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr fällt Beamten des Bundespolizeireviers auf dem Bahnhof Bad Kreuznach im Rahmen ihrer Streife eine Person auf, die sich augenscheinlich in einem berauschten Zustand befindet und zudem offensichtlich sehr stark schwitzt. Während der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Person im Besitz von Betäubungsmitteln ist.

In ihrem Rucksack wird bei der anschießenden Durchsuchung ein Becher Joghurt gefunden, der mit Marihuana gefüllt ist. Der Beschuldigte wird zur weiteren Durchsuchung zur Dienststelle gebracht. Dort finden die Beamten insgesamt 46,8 Gramm Amphetamine, 23,7 Gramm Haschisch, 109,7 Gramm Marihuana, eine Feinwaage sowie mehrere Tütchen zum Abpacken. Das gilt eindeutig als größere Menge an Betäubungsmitteln. Daher wurden die zuständige PI sowie die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach informiert. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der Betäubungsmittel sowie eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei wurden keine weiteren Betäubungsmittel gefunden. Der Beschuldigte konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme die Dienststelle auch wieder verlassen.