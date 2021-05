Wenn Menschen in Not sind, ist das Deutsche Rote Kreuz nicht weit. Seit 100 Jahren hilft das DRK in Deutschland dort, wo auch immer es gebraucht wird. Im Kreis Bad Kreuznach engagieren sich insgesamt rund 450 Menschen in der Hilfsorganisation, die am Samstag, 8. Mai, ihren runden Geburtstag feiert – exakt am Weltrotkreuztag feiert.