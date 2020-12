Bad Kreuznach

Zum dritten Mal in Folge können sich die Winzer an der Nahe über einen hervorragenden Jahrgang freuen. Weinbaupräsident Thomas Höfer formulierte es bei der Herbstbilanzvorstellung in der Landwirtschaftskammer sportlich: „Wir haben einen Triple-A-Ertrag, wie die Bayern sagen würden.“ Für die Winzer sind die erneut überdurchschnittlichen Qualitäten bei einer durchschnittlichen Ertragsmenge teilweise auch ein Trostpflaster für Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise.