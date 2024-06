Dreiste Diebe klauen Solaranlage vom Balkon in Kirn – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

In der Nacht vom 20. auf 21. Juni (Donnerstag auf Freitag) zwischen 21 Uhr abends und 8 Uhr morgens drangen Diebe in der Bürgermeister-Tschepke-Straße über dem Kirner Krankenhaus in das Privatgelände eines Einfamilienhauses ein. Die dreisten Täter kletterten nach bisherigen Ermittlungen auf einen Balkon, wo sie sich an einer Solaranlage zu schaffen machten. Mehrere Hauptbestandteile des Balkonkraftwerks wurden von ihnen abgebaut und gestohlen. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1800 Euro geschätzt. Potenzielle Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752/156-0 zu melden.