Kreis Bad Kreuznach

Kochenlernen von einem, der's nicht nur kann, sondern einen stark beachteten Stern über sich leuchten hat – allein das klingt schon nach puren Gaumenfreuden. Philipp Helzle (36), Chefkoch im Jungborn im Bad Sobernheimer Hotel BollAnts im Park, war am Samstag in rund 580 Küchen im Kreis Bad Kreuznach gleichzeitig zu Gast. Beim Livekochen via Youtube mit Landrätin Bettina Dickes hat er gezeigt, wie confierte Kartoffel geht und was ein pochiertes Schweinefilet ist: Dies ist ein Erfahrungsbericht über eine Kochaktion, die am heimischen Herd zur Küchenschlacht geriet.