Drei weitere Corona-Tote: 38 Neufälle binnen 24 Stunden im Kreis

Binnen 24 Stunden (Stand Donnerstag, 14 Uhr) sind 38 neue Corona-Fälle im Kreis Bad Kreuznach aufgetreten. Die Kreisverwaltung meldet drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Infektion.

Es handelt sich um eine 82-jährige Frau sowie einen 85- und einen 92-jährigen Mann. Die Zahl der Corona-Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt bei 24, die Gesamtzahl der Infizierten bei 2183.

In der Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 1294 (+33) aus der Quarantäne Entlassenen sowie die Verstorbenen. Derzeit stehen 865 Infizierte in der Betreuung des Gesundheitsamtes, 25 dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

Betroffene Gebietskörperschaften: Stadt Bad Kreuznach (395), VG Rüdesheim (150), VG Nahe-Glan (119), VG Bad Kreuznach (44), VG Langenlonsheim-Stromberg (93), Verbandsgemeinde Kirner Land (64).

Insgesamt wurden im Landkreis innerhalb der letzten sieben Tage 331 Neufälle registriert, das sind 210,2 Neufälle pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.