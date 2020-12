Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 13:47 Uhr

Bad Kreuznach Drei Verletzte: Wohnung im Kreuznacher Korellengarten nach Brand nicht mehr bewohnbar In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Korellengarten hat es am Donnerstagabend gebrannt. Aus zwei Fenstern im zweiten Obergeschoss drang gegen 17.30 Uhr schwarzer Rauch. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen, als die Bad Kreuznacher Feuerwehr eintraf.