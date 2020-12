Kirn/Hochstetten-Dhaun

Verkehrstechnisch ist der Nahe-Durchbruch zwischen Kirn und Hochstetten-Dhaun ein Nadelöhr. Dort wird gleich an drei Fronten gebaut. Zum einen auf der Großbaustelle B 41, wo am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag wieder ein großer Brückenschlag bevorsteht. Die acht rund 35 Meter langen Stahlträger werden mit Kränen eingeflogen. In der vergangenen Nacht trafen die Träger aus Polen ein. Die Vorgängerfirma war in Konkurs gegangen.