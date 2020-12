„Lasset uns beten.“ So lauten die letzten Worte der Mutter Oberin, gefolgt von einem Hüsteln. Sekunden später hat sie keinen Kopf mehr. Stattdessen sprudelt eine beeindruckende Blutfontäne aus ihrem Oberkörper. Im Nonnenkloster bricht Panik aus. Zu Recht. Denn als wäre es nicht schlimm genug, dass gerade ein Mord passiert ist, lautet der Name des Mörders auch noch Graf Dracula. Der hält den abgehackten Kopf der unglücklichen Nonne wie eine Trophäe in die Luft. „Die Arme hatte einen Frosch im Hals“, witzelt der Vampir. „Das Problem wäre erledigt.“