Pfaffen-Schwabenheim

Die Kooperation in Corona-Zeiten ist zunächst bis Ende Mai fixiert, könnte aber durchaus verlängert werden: Mit Alkohol aus der Landwirtschaft werden beim rund 80 Mitarbeiter starken Mittelständler Dr. Stöcker in Pfaffen-Schwabenheim, seit 1959 Innovationsführer für professionelle Reinigungs- und Pflegeprodukte und in dritter Generation von der Bad Kreuznacher Familie Gozdowski geführt, ab sofort auch Desinfektionsmittel hergestellt.