Dr. Rolf Goessler als Aufsichtsratvorsitzender verabschiedet

Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 18:55 Uhr

„Offen, fair und unprätentiös habe ich sie persönlich erlebt. Sie waren immer erreichbar, ein guter und aufmerksamer Zuhörer.“ Goessler dankte bewegt. Er dankte auch allen Mitarbeitern, die am Simona-Erfolg gerade unter den Belastungen der Pandemie beteiligt waren.

Sein Stellvertreter Roland Frobel betonte, Goessler habe sich stets auch für die Bewahrung des Hauptsitzes in Kirn eingesetzt. Als Kuratoriumsmitglied der Bürkle-Stiftung, dem Ankeraktionär mit über 30 Prozent der 600.000 Simona-Aktien bleibt Goessler dem Unternehmen verbunden.

Er betonte, dass der Aufsichtsrat stets frei und ohne Bindung an Großaktionäre habe entscheiden können. Als Nachfolger für Goessler wurde gestern Dr. Klaus Erkes, Geschäftsführer der Zollern GmbH und Co. KG, Sigmaringen, an die Aufsichtsratsspitze gewählt. as