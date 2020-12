Oberhausen/Nahe

Drei Jahre ist es her: Mal wieder dreht eine Dorfjury ihre Runde durchs (bis heute reichlich preisdekorierte) 380 Einwohner kleine Oberhausen, macht am Spielplatz hinter der evangelischen Kirche Station. Der alte Platz sieht zum Fürchten aus. Vom Kauf neuer Geräte ist die Rede, man werde 1500 Euro in die Hand nehmen, so ein Vorschlag. Ein Juror bringt dann die Idee.