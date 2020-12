Oberhausen

Großes Thema in der Gemeinde Oberhausen ist die Dorferneuerung, die dem Ort am Fuß des Lemberges einen weiteren Anschub geben soll. Bei der Dorferneuerung wird auch die Jugend intensiv mit eingebunden. Das machte Dorfplanerin Caroline Engelhardt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich.