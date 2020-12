Bad Kreuznach

Wie sieht die Zukunft des Kunstrasenplatzes Planig aus, der in einem schlechten Zustand ist? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Sportausschuss am Dienstabend ausführlich. Am Ende unterstützte der Ausschuss den Wunsch der TSG Planig, den Kunstrasenplatz von der Stadt zu pachten. Damit wären die klammen Kassen der Stadt bei einem Neuaufbau des künstlichen Grüns entlastet.