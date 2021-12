Dienstagmorgen: Für den Stromberger Reiseverkehrskaufmann Dominik Weil (54) und seine Freunde Dominic Jung und Michael Busch aus Bad Sobernheim geht ein Traum in Erfüllung. Weils ab 2023 als „Trallotel“ zu mietende Transall landet in Zweibrücken. Er will den ausgemusterten Transportflieger der Bundeswehr zur Ferienwohnung umbauen und sie auf dem Triwo-Flugplatz an Touristen vermieten.