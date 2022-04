Der international bekannte Discjockey (DJ) Tom Franke legt in der Hexennacht am Samstag, 30. April, in der 600 Jahre alten Disibodenberger Kapelle auf. Statt Tanz in den Mai oder feinem Essen gibt es im Denkmalz nach Ende der Corona-Einschränkungen im Denkmalz in Bad Sobernheim eine Musikveranstaltung mit Deep House Sounds. Los geht das Chapel Clubbing ab 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Einlass ist ab 18 Jahren.