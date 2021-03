Diskussionsrunde der Grünen: Kulturschaffende brauchen Hilfe

Wie können die Kulturschaffenden in der Region in Zeiten der Pandemie sinnvoll unterstützt werden? Darüber diskutierten die Grünen des Kreises mit Kunst- und Kulturschaffenden in einer prominent besetzten Videokonferenz am vergangenen Donnerstagabend. Zu den Teilnehmern zählte neben Andrea Manz, ehemals Kulturdezernentin von Bad Kreuznach und Direktkandidatin für den Landtag, auch Barbara Bickelmann vom Kreisvorstand der Grünen. In der Band VierLeit spielt und singt Bickelmann selbst. Mit dabei war auch Claudia Roth, frühere Grünen-Bundesvorsitzende und Vizepräsidentin des Bundestages, sowie die Wormser Landtagskandidatin Katharina Schmidt, selbst Cellistin und Musikpädagogin.