Freiliegende Stahlbewehrungen und herausfallende Sandsteine sind an der Brücke über den Gaulsbach in Höhe des Weinguts Schauß ohne Probleme zu erkennen. Ingenieur Mathias Steitz vom Planungsbüro Verheyen erläuterte dem Monzinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun, wie eine Sanierung der Römerbrücke angegangen werden könnte.