Das Bilanzvolumen des Etats in Bärweiler weist für dieses Jahr 367.100 Euro an Erträgen aus. Unter dem Strich erwartet Sachbearbeiterin Tatjana Herzog zum Jahresende einen rechnerischen Überschuss von circa 2800 Euro. Und auch der kassenwirksame Finanzhaushalt soll – wenn der Verkauf der Bauplätze planmäßig verläuft – nach Abschluss der Erschließungskosten ein Plus von 32.100 Euro ausweisen.