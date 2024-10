Plus Bad Kreuznach Diskussion nach tödlichem Messernagriff nimmt Fahrt auf: Hat Bad Kreuznach ein Sicherheitsproblem? Von Marian Ristow i Die Kirschsteinanlage hat keinen guten Ruf. Sie gilt als Hotspot für Drogengeschäfte. Laut sagen möchte das niemand – denn das klingt nach einem Eingeständnis. Foto: Marian Ristow Der tödliche Messerkonflikt am vergangenen Wochenende hat in Bad Kreuznach eine Sicherheitsdiskussion entfacht. Wie sicher ist die Kurstadt? Lesezeit: 3 Minuten

Am vergangenen Samstag hatte ein Konflikt an der Kirschsteinanlage für Aufsehen und Bestürzen gesorgt: Ein 35-jähriger Afghane war von einem 32-jährigen Syrer so schwer mit einem Messer verletzt worden, dass er wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der Hintergrund des Konflikts ist unklar, laut ersten Ermittlungen soll es ...