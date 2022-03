Es will einfach keine Ruhe rund um den Bereich Engpass Raumbach einkehren. Jahrelang wurde um die Engstelle an der L 376 in der Ortslage diskutiert. Dann wurden das dortige Gebäude abgerissen, der Bürgersteig und die Straße teils erneuert. Jetzt gibt es Irritationen um fünf Poller, die für die Sicherheit der Fußgänger auf dem überfahrbaren Bürgersteig sorgen sollen und dabei verhindern, dass Lkw im Begegnungsverkehr ausweichen können.