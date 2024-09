Plus Feilbingert Direkt neben Grundschule und Kita: Pornobilder verschandeln Spielplatz in Feilbingert Markus Kilian Von Lena Reuther i Auf dem Spielplatz in Feilbingert haben Unbekannte pornografische Bilder aufgehängt, zum Beispiel am Ende der Rutsche. Inzwischen wurden sie entfernt, die Polizei ermittelt. Foto: Markus Kilian Drei explizite Darstellungen hingen bis Sonntagabend an den Spielgeräten. Die Feilbingerter Ortschefin Andrea Silvestri ist schockiert, die Polizei ermittelt, die angrenzenden Grundschule und Kita wurden informiert. Lesezeit: 2 Minuten

Unbekannte haben auf dem Feilbingerter Spielplatz in der Fröbelstraße drei pornografische Bilder an drei Spielgeräten aufgehängt. Das teilt die Kriminalinspektion Bad Kreuznach mit. Ein Zeuge habe die Bilder am vergangenen Sonntagabend entdeckt und daraufhin abgehängt. Die Plakate hingen offenbar in vergleichsweise niedriger Höhe und zeigen explizite sexuelle Darstellungen, wie die ...