Digitale Infoveranstaltung mit Experten: Impfen gegen Corona – wo stehen wir?

Mit einer digitalen Informationsveranstaltung unter dem Titel „Impfen gegen Corona – wo stehen wir in Rheinland-Pfalz?“ am Mittwoch, 24. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr wird die Stiftung Kreuznacher Diakonie als einer der größten Träger von Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen in Rheinland-Pfalz mit Partnern und Experten aus Medizin, Forschung und dem Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz Fragen beantworten und über Mythen und Wahrheiten zum Thema Impfen sprechen. Christian Kunst, Redakteur und Gesundheitsexperte der Rhein-Zeitung, wird die Veranstaltung moderieren.