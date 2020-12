Bad Kreuznach

Corona-bedingt dreht sich in diesem Jahr auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese nichts. Der Jahrmarkt fällt 2020 aus. Damit die Kreuznacher dennoch nicht ganz auf „ihr liebstes Kind“ verzichten müssen, will sie Stadtfotograf Achim May mit einer Sammlung seiner schönsten Jahrmarktsbilder erfreuen und trösten. Noch bis zum 25. August – es wäre in diesem Jahr der letzte Jahrmarktstag gewesen – zeigt May auf seiner Internetseite www.achimmay.de Bilder vom „Kreiznacher Johrmarkt“. Die Ausstellung besteht aus insgesamt 40 Bildern. Unter www.alt-kreiznach.de/Jahrmarkt sind außerdem zehn historische Jahrmarktspostkarten aus den Jahren 1904 bis 1940 zu finden.