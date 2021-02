Dieser Geburtstag ist ein besonderer für Dennis Winter

Am Sonntag, 28. Februar, ist internationaler „Rare Disease Day“. Dieser Welttag der seltenen Erkrankungen soll für mehr als 7000 verschiedene Erkrankungen sensibilisieren. Allein in Deutschland sind etwa vier Millionen Menschen (5 Prozent der Bevölkerung) betroffen. 50 Prozent davon sind Kinder, drei von zehn mit einer seltenen Erkrankung erleben ihren fünften Geburtstag nicht. Als der Otzweilerer Bub Dennis Winter 1986 im Alter von fünf Jahren die angeborene Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose gestellt bekam, verbreitete sich dies wie ein Lauffeuer in der kleinen Randgemeinde im Westen des Kreises Bad Kreuznach – drei Kilometer von Sien im Kreis Birkenfeld entfernt.