Roxheim

Neben den Gotteshäusern in Roxheim, Hargesheim, Gutenberg und Mandel hat die evangelische Kirchengemeinde Roxheim eine weitere Kirche hinzubekommen: die „mobile Kirche”. Einmalig im Kirchenkreis An Nahe und Glan sowie in der Rheinischen Landeskirche und weit darüber hinaus.