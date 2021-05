Der „Dienstagsspaziergang“ gegen den Lockdown als Folge der Corona-Pandemie scheint sich in Simmertal zu etablieren. Bei der zweiten Auflage der von Markus Neu und Karl-Eugen Kaiser organisierten Veranstaltung am Dienstagabend war im Vorfeld eine Art „Mobilmachung“ in den sogenannten Sozialen Medien registriert worden, von Gegendemo war die Rede. Vor Beginn des „Dienstagsspaziergangs“ verteilten und verlasen die Veranstalter Benimmregeln, die unter anderem Maskenpflicht und Gänsemarsch mit 1,50 Metern Abstand am Flatterband vorgaben. Vorsorglich wurde darauf verwiesen, dass keine Waffen und Anscheinwaffen (Schlagstöcke, Messer, Reizgas) getragen werden dürfen. Ebenso wurde darauf verwiesen, den Verkehr nicht zu behindern, den Anweisungen von Polizei und Ordnungsamt zu folgen, keinen Müll zu hinterlassen, nicht auf Provokationen zu reagieren, eventuelle Gegengewalt zu unterlassen. Die Veranstalter sehen sich als überparteilich und keiner Organisation angehörig. Schlusssatz der Veranstalter: Die Regeln sind unbedingt einzuhalten, bei Nichtbeachtung droht die Auflösung. Viele Teilnehmer hatten die speziellen Ausprägungen des Lockdown auf dem „Kieker“, kritisierten Beispiele, wie sie auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Mainzer Landtag brachte. Sie könne das Unverständnis der Bürger für diese Regelung nachvollziehen, wenn einerseits Discountläden ohne Test und Personenbeschränkung geöffnet seien, andererseits kleine Einzelhandelsläden nur mit Negativtest besucht werden könnten. Viele davon sehen sich damit vor der Pleite.