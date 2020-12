Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 14:21 Uhr

Im vergangenen Jahr machte ein Muffelwidder in Oberhausen Furore, als er Schafe „hütete“ und sich nicht stören ließ. Dieser Tage stand – wie berichtet – ein Hirsch morgens in der Bushaltestelle.

Kinder riefen ihre Eltern: „Der ist groß und hat ein Geweih!“ Der Wildwechsel rief den Südwestrundfunk auf den Plan. Das neue „Wappentier“ ist zwar in aller Munde, aber die Mufflons sind auch noch da. Am Montagabend liefen gleich acht Tiere abends in Reih und Glied die Straße lang und verursachten einen Verkehrsstau.