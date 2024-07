Plus Kirn Die Vor-Tour der Hoffnung kommt – und Gienger hüpft aus der Luft ins Kirner Bierfass Von Robert Neuber Die Vor-Tour der Hoffnung ist eine Rad-Etappenfahrt, die Geld für krebskranke Kinder sammelt – und sie landet im wahrsten Sinne des Wortes am 20. Juli in Kirn. Lesezeit: 2 Minuten

Die Benefiz-Radelrundfahrt "Vor-Tour der Hoffnung" ist mittlerweile eine Traditions-Tour geworden, in diesem Jahr wird auf der 27. Ausgabe in die Pedale getreten. Natürlich geht es bei der Radelei um ein Miteinander engagierter, sportaffiner Menschen, aber vor allem geht es um die hilflosesten Menschen hierzulande: Kinder, die an Krebs erkrankt sind. ...