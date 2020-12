Rüdesheim

Am 7. November 1970 trat nach einer langen Zeit des Tauziehens um die Eingemeindung Rüdesheims die neue Verbandsgemeinde Rüdesheim in Kraft. Am gleichen Tag erblickte die Rüdesheimerin Sabine Häuser, geborene Trierweiler, das Licht der Welt. Damit war ihr eine besondere Gratulation sicher.