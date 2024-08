Plus Bad Sobernheim/Pferdsfeld Die unbekannte Seite Paul Schneiders: Open-Air-Gottesdienst in Pferdsfeld Von Marion Unger i Großen Zuspruch fand der Open-Air-Gottesdienst zum Gedenken an Paul Schneider am Röhrenbrunnen des ehemaligen Dorfes Pferdsfeld. Posaunenchor und ein Projektchor gestalteten ihn musikalisch und viele ehemalige Pferdsfelder nutzten die Chance zur Begegnung. Foto: Marion Unger An die 200 Christen fanden sich zu einem ökumenischen Freiluftgottesdienst am Röhrenbrunnen, dem Mittelpunkt des einstigen Dorfes Pferdsfeld, zusammen. Die Evangelische Paul-Schneider-Gemeinde hatte anlässlich des 127. Geburtstags ihres Namensgebers zu seinem Gedenken eingeladen. Lesezeit: 2 Minuten

Um die verschiedenen Facetten des Lebens und Wirkens Paul Schneiders bekannter zu machen, lädt die Gemeinde, die seinen Namen trägt, jedes Jahr in zeitlicher Nähe seines Geburtstags zu Veranstaltungen ein. Dann bietet sie Vorträge oder Lesungen an und alle zwei Jahre steht ein Open-Air-Gottesdienst in Pferdsfeld im Kalender. Hier wurde ...