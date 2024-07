Plus Kirn

Die Triangel der Zacken von Kirn: Serie „Unser kleines Paradies“

i Der Blick vom Hachenfels auf die Nahe. Foto: Robert Neuber

Wer die Bundesstraße 41 von Kirn Richtung Idar-Oberstein fährt, der rollt an felsigen Ungetümen vorbei. Linker Hand zunächst der Dietersfels vor der Abfahrt nach Bärenbach, danach folgt der schräg auf die Bundesstraße zulaufende Hachenfels. Die steinernen Wände sind so beeindruckend, dass der Blick kaum nach rechts schweift – was auch besser ist, denn die Straße ist hier schmal.