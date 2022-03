In einer hinreißenden Soloperformance hat die Schauspielerin Claudia Stump ihr Theaterstück „Der Eva-Code“ in der Kreuznacher Stadtbibliothek vorgestellt. In einem Friseursalon, dem Mekka der Kommunikation unserer Tage, spielte Stump mehrere Frauenfiguren, die sich mit dem Thema Gleichberechtigung, Feminismus und Alltag von Frau und Mann auseinandersetzten.