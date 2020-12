Bad Kreuznach

Gute Nachricht für alle Kunden der Kreuznacher Stadtwerke: Der regionale Energieversorger gibt die zum 1. Juli erfolgte Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter. Diese brauchen nichts zu unternehmen, erklärte Stadtwerkchef Christoph Nath beim Bilanzpressegespräch. Die Abschlagszahlungen laufen wie gewohnt weiter, es ist keine Zählerablesung notwendig. In der Jahresverbrauchsabrechnung für 2020 wird der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 16 beziehungsweise 5 Prozent auf das ganze Jahr, also auch für die Monate Januar bis Juni, angewendet.