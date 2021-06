Ein strahlendes, farbenprächtiges Bild hängt an der Wand, keine lauten Außengeräusche, lediglich das leise Surren des Lufterfrischers ist zu hören, der den Raum mit einem fruchtigen Duft versorgt. Eine Bücherwand, ein Schreibtisch und ein bequemes Sofa stehen in dem Praxisraum von Markus Schäfer. Er ist Hypnose-coach und betreibt nun seit drei Jahren seine kleine Praxis in Bad Kreuznach.