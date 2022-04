Die Bosenheimer Winzer hatten am Wochenende zum „Weinwandern im Paradies“ eingeladen. Schade nur, dass die Sonne die Einladung verpasst hatte, denn es war eher grau. Das schien allerdings die Wein- und Wanderfreunde nicht zu stören, strömten sie doch schon am Samstagnachmittag in Scharen ins Paradies.