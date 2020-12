Bad Kreuznach

Seit rund zwei Wochen häufen sich in Bad Kreuznach und Umgebung Anrufe von Betrügern, die sich als vermeintliche Polizeibeamte ausgeben und immer wieder große Geldsummen bei Senioren erbeuten. Der Polizei in Bad Kreuznach sind in diesem Zeitraum etwa 200 Anrufe dieses Phänomens bekannt geworden.