Die Polizei kam auch zur Abschlussfeier: 200 Jugendliche und jede Menge Verstöße auf Binger Rochusberg

Gegen 19.30 Uhr am Donnerstag wurden erste Jugendliche auf dem Rochusberg gesichtet. Ordnungsamt und Polizei trafen gegen 21.30 Uhr rund 200 feiernde Jugendliche und junge Erwachsene in Gruppen an.

Einzelne Gäste wechselten stets die Gruppen. Viele trugen keine Masken, der Mindestabstand wurde nicht eingehalten.

Die Veranstaltung wurde behördlich beendet, es gab Platzverweise. Der Großteil der Anwesenden schien der Aufforderung zu folgen, doch kurz darauf gab es eine größere Ansammlung beim Hildegardforum.

Mit Unterstützungskräften wurde der Bereich auf und um den Rochusberg geräumt. Drei Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) landeten wegen Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Zwei stark Alkoholisierte (16 Jahre) mussten von den Eltern abgeholt werden.