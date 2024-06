Plus Bad Kreuznach

Die neuen Ortsbeiräte: Die Faire Liste bleibt im Bad Kreuznacher Osten die Nummer eins

i Der Bosenheimer Zähltisch bei der Stimmenauszählung am Montag in der Jakob-Kiefer-Halle. Foto: Josef Nürnberg

In vier von fünf Bad Kreuznacher Stadtteilen gibt es nun neue Ortsvorsteher. Nur in Winzenheim macht Mirko Helmut Kohl (CDU) weiter, geht in seine dritte Amtszeit. Die Mehrheitsverhältnisse in den jeweiligen Ortsbeiräten bleiben aber stabil, ändern sich nur wenig.