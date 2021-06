Sie retten Leben, sind sonnengebräunt und können sich vor weiblichen Avancen nicht retten: Kaum ein Beruf ist so klischeebehaftet wie der des Schwimmmeisters. Doch ist was dran an den Vorurteilen? Der „Oeffentliche“ hat sich mit Schwimmmeister Kersten Becker im Kirner Jahnbad getroffen und mit ihm über seinen Job gesprochen.