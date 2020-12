Kreis Bad Kreuznach

Seit ein paar Tagen sind die gigantischen Mähdrescher wieder in den Frühdruschgebieten des Kreises Bad Kreuznach unterwegs und nutzen das gute Wetter, um zunächst die Wintergerste zu ernten. Die Gerste ist trocken und lagerfähig. Zu Qualitäten und Erntemengen wollte sich Dr. Stefan Weimar, Pflanzenbauberater beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, da man erst am Anfang der Getreideernte steht.