Plus Bad Kreuznach

Die Mähdrescher rollen: Landwirte im Wettlauf mit dem Regen

Von Josef Nürnberg

i Tim Zimmermann von der Raiffeisen Hunsrück zieht eine Probe aus der Getreideanlieferung, um Feuchtigkeit oder Proteingehalt zu messen. Foto: Josef Nürnberg

Die Mähdrescher rollen seit vergangener Woche und treten momentan in einem Wettlauf gegen den Regen an, da immer neue Regenfronten durchziehen. Während an der Nahe die Wintergerste trotz regenbedingter Zwangspausen weitestgehend gefallen ist, stehen in den Höhenlagen des Hunsrücks fast noch die kompletten Bestände.