Die Linke ist bereit für den „Linksruck“

Für ihren Frühschoppen auf dem Kornmarkt mit den Kandidatinnen Bianca Steimle und Janine Wissler hatten die Linken ideales Wetter. Und die Veranstaltung verlief ohne Wartezeiten, denn die Spitzenkandidatin und Ko-Bundesvorsitzende der Linken reiste mit dem Zug an und war zum Erstaunen einiger anwesender Bahnkunden pünktlich in Bad Kreuznach. Etwa 80 Teilnehmer hatte die Veranstaltung, darüber freute sich Bianca Steimle, die wie sie sagte, den bescheidenen Wunsch hat, das erste Bundestagsmandat für die Linke in den Wahlkreis zu holen.