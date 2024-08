Plus Bad Kreuznach

Die Kurstadt ist ein heißes Pflaster: Das sind die Hitze-Hotspots in Bad Kreuznach

i 15 Uhr: Busbahnhof auf dem Europaplatz, vermutlich der heißeste Platz in der Innenstadt mit 45,6 Grad. Kurzfristig steigt das Thermometer sogar auf 47 Grad. Die Hitze kommt nicht nur von oben, das Pflaster gibt zusätzliche Wärme ab. Die gesamte Fläche ist versiegelt und zugepflastert, und es gibt kein Baum, der Schatten spendet. Es ist kaum zum Aushalten. Foto: Lena Reuther

In Bad Kreuznach gibt es einige heiße Plätze. Spitzenreiter ist in unserem Hitze-Check der Busbahnhof am Europaplatz mit 47 Grad.