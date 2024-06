Plus Kellenbach/Frankfurt

Die Kellenbacherin Sandra Pleines ist Volunteerin bei der EM: Enthusiastische Fans und viele Begegnungen

i Sandra Pleines ist auf der Fanmeile in Frankfurt im Einsatz und trifft Fans aus vielen Ländern wie hier am Mittwoch vor der Partie Rumänien gegen die Slowakei. Foto: Pleines

Für Sandra Pleines wird gerade ihr persönliches Sommermärchen wahr. Die Kellenbacherin ist als eine von 1600 Freiwilligen bei der Fußball-Europameisterschaft am Spielort Frankfurt dabei und sie hört im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger gar nicht mehr auf, davon zu schwärmen, was sie seit dem Anpfiff des Ballspektakels am 14. Juni auf der Fanmeile am Mainunfer schon alles erlebt hat.