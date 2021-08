2020 lief er Corona-bedingt lediglich virtuell in Gerolstein, 2021 wird Bad Kreuznach „echter“ Gastgeber des 18. rheinland-pfälzischen Ehrenamtstages sein: Sonntag, 29. August, 10.30 bis 19.15 Uhr, auf zwei Bühnen und an 69 Infoständen auf dem Kornmarkt, an beiden Mühlenteich-Ufern und in der Rossstraße.